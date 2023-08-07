Российская авиация превращает западную технику в кучу металлолома

ВС России развивают наступление

Российские войска продвинулись на купянском направлении, захватили семь опорных пунктов неонацистов и разгромили роту противника. Об этом сообщили представители группировки "Запад". А в ДНР наша авиация нанесла мощные удары по местам базирования двух бригад ВСУ высокоточными управляемыми бомбами. Уничтожено большое количество вражеской техники. На других участках российские бойцы успешно отражают атаки украинских радикалов.

Плотный огонь из огнеметов "Шмель" с термобарическими зарядами и пулеметов. Российские десантники под Артемовском в районе Клещеевки сдерживают натиск украинских военных. Противник не оставляет попыток взять населенный пункт, но несет тяжелые потери еще на подступах. На этом видео отделение бойцов ВСУ пытается укрыться в блиндаже. Но становится легкой мишенью для дрона-камикадзе.

На краснолиманском направлении в ходе воздушной разведки были выявлены минометные расчёты ВСУ. Их накрывают залпами из РСЗО "Град". До позиций ВСУ на этом участке 10 километров. Выполнив задачу, боец с позывным "ДНР" уводит машину в район ожидания, чтобы избежать ответного удара.

В районе села Работино – это Запорожская область – бурятские мотострелки уничтожают группу ВСУ в лесопосадке. Вот так после удара выглядит американский бронеавтомобиль "Хамви" (см. видео). Что называется, восстановлению не подлежит. После залпа российской авиации в кучу металлолома превращен БМП "Брэдли" - тоже производства США. На сватовском направлении огнем артиллерии и ударами авиации группировки "Центр" отражены две попытки атак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ.

На купянском направлении российские военные развивают наступление. Вслед за разведкой продвигаются бойцы-связисты. Они обеспечивают коммуникацию между передовыми подразделениями и командованием. В пути максимально осторожны.

Кроме заминированных полей, они проходят через горящие леса, тянут провода. Зачастую рискуют нарваться на засаду. Работу связистов ценят высоко. Боец с позывным "Ахиллес" уже представлен к Георгиевскому Кресту.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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