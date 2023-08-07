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Российская авиация превращает западную технику в кучу металлолома

11:42
  • понедельник
  • 07 августа 2023

ВС России развивают наступление

Российские войска продвинулись на купянском направлении, захватили семь опорных пунктов неонацистов и разгромили роту противника. Об этом сообщили представители группировки "Запад". А в ДНР наша авиация нанесла мощные удары по местам базирования двух бригад ВСУ высокоточными управляемыми бомбами. Уничтожено большое количество вражеской техники. На других участках российские бойцы успешно отражают атаки украинских радикалов.
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Плотный огонь из огнеметов "Шмель" с термобарическими зарядами и пулеметов. Российские десантники под Артемовском в районе Клещеевки сдерживают натиск украинских военных. Противник не оставляет попыток взять населенный пункт, но несет тяжелые потери еще на подступах. На этом видео отделение бойцов ВСУ пытается укрыться в блиндаже. Но становится легкой мишенью для дрона-камикадзе.

На краснолиманском направлении в ходе воздушной разведки были выявлены минометные расчёты ВСУ. Их накрывают залпами из РСЗО "Град". До позиций ВСУ на этом участке 10 километров. Выполнив задачу, боец с позывным "ДНР" уводит машину в район ожидания, чтобы избежать ответного удара.

В районе села Работино – это Запорожская область – бурятские мотострелки уничтожают группу ВСУ в лесопосадке. Вот так после удара выглядит американский бронеавтомобиль "Хамви" (см. видео). Что называется, восстановлению не подлежит. После залпа российской авиации в кучу металлолома превращен БМП "Брэдли" - тоже производства США. На сватовском направлении огнем артиллерии и ударами авиации группировки "Центр" отражены две попытки атак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ.

На купянском направлении российские военные развивают наступление. Вслед за разведкой продвигаются бойцы-связисты. Они обеспечивают коммуникацию между передовыми подразделениями и командованием. В пути максимально осторожны.

Кроме заминированных полей, они проходят через горящие леса, тянут провода. Зачастую рискуют нарваться на засаду. Работу связистов ценят высоко. Боец с позывным "Ахиллес" уже представлен к Георгиевскому Кресту.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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