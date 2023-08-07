Западные СМИ подводят итоги встречи по Украине в Джидде

Никаких документов по итогам встречи подписано не было

Прорыва не случилось, но Киеву есть над чем задуматься. В Джидде завершились двухдневные консультации по Украине. Представители более чем трех десятков государств собрались в Саудовской Аравии, чтобы обменяться мнениями, как остановить вооруженный конфликт. Несмотря на то, что никаких документов по итогам встречи подписано не было, мировой прессе стали известны некоторые детали. И они свидетельствуют: так называемый "мирный план" Зеленского больше не актуален.

Снимок, на котором украинского президента усадили за новый симулятор для истребителей F-16, набирает популярность в соцсетях. Фантазия у пользователей так разыгралась, что фотография быстро превратилась в мем. Пока Зеленский в виртуальной реальности стрелял по нарисованным мишеням, его свита отдувалась перед западными спонсорами на саммите в Джидде, рассуждая о вполне реальном, как им кажется, на их условиях - мире. В нашем МИДе, впрочем, украинских политиков быстро спустили с небес на землю.

"Встреча в Джидде по Украине - это отражение попытки Запада продолжать бесполезные, обречённые на провал усилия по мобилизации международного сообщества, а говоря точнее, глобального Юга, пусть даже не целиком и полностью, на поддержку так называемой формулы Зеленского, которая изначально обречена и несостоятельна".

Так что представители Саудовской Аравии решили отвлечь внимание гостей и предложили свой план мирного урегулирования. Правда, договориться так и не получилось. Европейские политики и представители Юга остались при своих совершенно разных взглядах. Министр иностранных дел Анналена Бербок попыталась исправить ситуацию. В интервью немецкой "Бильд" она обрушилась с обвинениями в адрес Москвы:

"Сигнал из Джидды таков: эта жестокая агрессивная война со стороны России затрагивает людей в Африке, Азии и Южной Америке. Она имеет последствия далеко за пределами Европы: от будущего международного порядка до вопросов энергетической безопасности, роста цен на зерно и глобального продовольственного снабжения, которое Россия так безжалостно усугубила".

Ситуация, пишет "Файненшл Таймс", как раз совершенно противоположная. Пока из-за собственных санкций страдает когда-то сытая Европа. И конфликт на Украине тут ни при чем:

"Около 176 компаний столкнулись с обесценением активов, затратами, связанными с обменным курсом, и другими расходами в связи с продажей, закрытием или сокращением своего бизнеса в России".

Французские страховые компании и немецкие автопроизводители терпят убытки. Наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. И это еще только начало, намекает издание. Журналисты "Форин Полиси" заявляют: Запад устал и хочет переговоров. Однако посредники пока не устраивают США. Вашингтон, считают эксперты, не хочет, чтобы в такой роли выступала дружественная России страна.

"Эта война не продвигает американские интересы, мы еще больше подталкиваем Россию в руки Китая, мы увеличиваем риск ядерной войны и истощаем наши возможности. Но все это расплата Байдена за его коррупцию", - отметил Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Все больше выражают недовольство политикой США и обычные американцы. Досталось и бывшему американскому президенту. А это уже Нью-Йорк. Протестующие против финансирования Киева и поставок оружия собрались напротив штаб-квартиры ООН.

В Берлине скандируют: За мир с Россией! Эти выходные там выдались довольно громкими. После того, как некоторые немецкие политики выступили с призывом передать Киеву дальнобойные ракеты "Таурус", высшим чиновникам пришлось оправдываться перед населением в прямом эфире.

"Я принимаю позицию тех, кто считает, что это морально неверное решение. Я не согласен с этим, это не политическое решение. Оно не применимо на практике", - сказал Роберт Хабек.

Аргументы европейских спонсоров киевского режима, порой, так ничтожны, сетуют европейцы. Этот храм в Майене решили – проще снести, чем оплачивать ремонтные работы. В греко-римском кафедральном соборе Ужгорода местный священник молился о мире. Но на него тут же накинулись журналисты.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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