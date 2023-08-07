Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище

В Москве прощаются с Ириной Мирошниченко. Народной артистки не стало в минувший четверг. Траурная церемония в эти минуты проходит в МХТ имени Чехова, в котором долгие годы служила актриса.

Почтить память Ирины Петровны пришли друзья и коллеги, а также многочисленные поклонники. За свою долгую карьеру Ирина Мирошниченко создала десятки неповторимых образов на сцене и в кино.

Среди наиболее известных её фильмов - "Дядя Ваня", "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев". Красивая, с неповторимым стилем, она снискала поистине всенародную любовь. Ее обожали за искренность, лучезарную улыбку и многогранный талант.

Ирине Петровне был 81 год. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище.

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