Уникальные артефакты находят в ходе раскопок в Херсонесе-Таврическом

Если фрагментов не хватает, то их восполняют

Керамическая посуда, стеклянные сосуды, аксессуары тонкой ручной работы. Огромное количество уникальных артефактов находят в Крыму в ходе масштабных археологических раскопок, проводимых в Херсонесе-Таврическом. И зачастую, чтобы воссоздать первоначальный облик античных предметов, их приходится собирать из множества мелких деталей.

Накладка на зеркало тонкой ручной работы – словно застывшая картина. Аксессуар римского периода обнаружили в ходе последних раскопок в южном пригороде Херсонеса.

"Накладка выполнена из тоненькой меди, возможно, способом чеканки. И сверху был нанесен тоненький слой позолоты", - пояснила Екатерина Струкова, художник-реставратор 1-й категории ГИАМЗ Херсонес-Таврический.

Археологи собрали даже мастику, которая заполняла полости рельефной композиции. Сейчас реставраторы склеивают этот шедевр античных ювелиров словно микроскопический пазл.

Сложнее работать со стеклом. Чаще всего попадаются груды осколков. Но на языке реставраторов это археологически целый предмет, возможно, даже не один.

"Разделить сосуды можно также по цвету, по оттенку стекла, по толщине и по различным включениям. В процессе выдувания стекла всегда остаются либо горизонтальные, либо вертикальные полосы, какие-то включения пузырьков стекла. Вот это маркеры, по которым мы можем разделять фрагменты на группы", - отметила Юлия Рыжова, заведующая реставрационной мастерской ГИАМЗ Херсонес-Таврический.

Найти целый артефакт на раскопках можно разве что в закрытой камере могильника. Но и это большая редкость.

В таком виде керамика поступает реставраторам на стол (см. видео). По сути, это грубо очищенные от земли фрагменты, с которых еще предстоит убрать известковый налет и соль. Она буквально расщепляет на слои глиняную посуду. И только после этого можно приступать к работе по подбору фрагментов и склеиванию таких сосудов. Все это может длиться месяцами.

От раскопок до экспозиции иногда проходят века. Части этой таблички были разбросаны по всему Херсонесу – возможно, это последствия нашествия кочевников.

"Первый фрагмент этого памятника был найден еще в 1880-х годах. Спустя 10 лет – в 1890-м при строительстве Владимирского собора был найден второй фрагмент. А еще спустя несколько десятилетий в 1980-х годах нашли еще два фрагмента совершенно в другом районе. Но было уже ясно, что это фрагменты одно и того же памятника", - пояснила Елена Базильчук, художник-реставратор ГИАМЗ Херсонес-Таврический.

Если фрагментов не хватает, то их восполняют. Каменные таблички, архитектурные элементы, мраморные надгробия – практически у каждого предмета есть незаметная реставрационная вставка из полиэфирной смолы. Она позволяет показать целостность формы, пока археологи ищут утраченные осколки.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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