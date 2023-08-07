Маск выбрал стиль для боя с Цукербергом

Дата поединка пока не определена

Бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом может состояться 26 августа. Такую дату предложил сооснователь запрещенной в России экстремистской соцсети META. Маск подтвердил свое участие в поединке, однако по поводу даты окончательного ответа пока не дал.

Но с выбором стиля поединка основатель Tesla и SpaceX определился. В предстоящем бою он намерен использовать элементы реслинга (WWE). Об этом Маск написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее американский миллиардер сообщил, что его поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в соцсети X. Вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов. При этом, говоря о своей физической форме, Маск признался: он может проиграть бой в случае, если поединок окажется затяжным. Бизнесмен отметил, что нелегко будет провести столько времени на ринге, когда твой вес превышает 136 килограммов, передает РИА Новости.

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