ВСУ перебрасывают резервы на южнодонецкое направление

Ситуация контролируемая

Горячей точкой назвал южнодонецкое направление врио главы ДНР Денис Пушилин. По его данным, ВСУ перебрасывают туда резервы и пытаются атаковать.

Пушилин отметил, что в центре внимания противника- населенные пункты Старомайорское и Урожайное. ВСУ пытаются атаковать, перебрасывает резервы, - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

По словам врио главы ДНР, ситуация на линии соприкосновения напряженная, но полностью контролируемая. Улучшаются позиции ВС России на Авдеевском направлении. Российские подразделения тяжело, но продвигаются. Противник несет тяжелые потери.

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