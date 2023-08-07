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Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 57

10:13
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Ведутся восстановительные работы

В Херсонской области нашли тела еще двух человек, которые пропали после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Таким образом, число погибших возросло до 57 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.

В настоящее время остаются подтопленными около 1,5 тысячи жилых домов, затоплены 16 кладбищ и более 160 соцобъектов.

На освободившихся от воды территориях проводятся восстановительные работы и дезинфекция.

В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

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