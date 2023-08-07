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Двухэтажный автобус сгорел на трассе под Пермью

10:36
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Транспорт направлялся в Соль-Илецк

ЧП на трассе под Пермью: в районе поселка Новый загорелся двухэтажный автобус. Транспорт следовал по маршруту Пермь - Соль-Илецк.

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Как сообщили в краевом ГУ МЧС, автобус загорелся на ходу. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Двухэтажный автобус полностью сгорел. На фотографиях с места ЧП видно, что огнем уничтожены крыша, двери, окна, обивка. Остался только металлический каркас автобуса. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, передает ТАСС.

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