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ВСУ обстреляли Белгородскую область из советских танков

10:55
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72.

Обстрел случился днем 6 августа, передает telegram-канал Mash. Противник открыл огонь из Чугуевского района Харьковской области по селу Муром, которое расположено в Шебекинском районе Белгродской области.

До села долетели четыре снаряда калибра 125 мм. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне украинская армия ударила ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с Херсонской областью. Пострадал один человек, мост получил три пробоины, его несущие конструкции не повреждены.

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