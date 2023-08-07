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В Приморье почти 20 детей застряли на необитаемом острове

11:19
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Они не могут вернуться на материк из-за плохой погоды

В Приморье 17 детей не могут выехать с необитаемого острова Аскольда на материк из-за разыгравшегося шторма.

Как стало известно РИА Новости, дети приехали на молодежный научно-образовательный слет, он завершился 5 августа. Однако плохая погода не дала возможность покинуть остров. Родителей просят не паниковать – дети проживают в "щитовых теплых домиках, которые выдерживают условия штормовой погоды". Запасов еды, воды, топлива и медикаментов хватит еще на неделю.  

"На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди - ученые и краеведы", - сообщили краевом министерстве по делам ГО и ЧС.

По прогнозам, завтра волна уменьшится, и детей смогут доставить на материк.

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