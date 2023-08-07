ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне подсчитали, во что обойдутся сборы детей в школу

11:01
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Треть опрошенных родителей экономят на себе

Россияне назвали сумму, которую намерены потратить на подготовку детей к учебному году. Опрошенные родители признали, что на мальчиков потратят больше, чем на девочек. В исследовании сервиса "Яндекс Маркет" приняли участие 1 тысяча респондентов из разных регионов России в возрасте от 30 лет, у которых есть минимум один ребенок.

Сборы в школу влетят россиянам в копеечку
Правительство скорректировало выплаты семьям первоклассников

Как выяснилось, россияне рассчитывают потратить в среднем 22 тысячи рублей на тетради, ручки, ранцы, одежду, обувь и другие товары для детей. При этом сборы мальчиков обойдутся дороже, чем девочек - в среднем 25 тысяч и 19 тысяч рублей соответственно.

Опрос показал, что примерно у каждого пятого россиянина нет проблем с бюджетом на товары к школе. Но большинству все же приходится сокращать другие расходы, чтобы подготовить ребенка к школе - так поступают 51% опрошенных матерей. Примерно треть опрошенных экономят на себе, чтобы купить лучшее детям. А 40% респондентов признались, что заранее откладывают деньги на подготовку к школе, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьная ярмарка
Школьная ярмарка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.