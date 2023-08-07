Россияне подсчитали, во что обойдутся сборы детей в школу

Треть опрошенных родителей экономят на себе

Россияне назвали сумму, которую намерены потратить на подготовку детей к учебному году. Опрошенные родители признали, что на мальчиков потратят больше, чем на девочек. В исследовании сервиса "Яндекс Маркет" приняли участие 1 тысяча респондентов из разных регионов России в возрасте от 30 лет, у которых есть минимум один ребенок.

Как выяснилось, россияне рассчитывают потратить в среднем 22 тысячи рублей на тетради, ручки, ранцы, одежду, обувь и другие товары для детей. При этом сборы мальчиков обойдутся дороже, чем девочек - в среднем 25 тысяч и 19 тысяч рублей соответственно.

Опрос показал, что примерно у каждого пятого россиянина нет проблем с бюджетом на товары к школе. Но большинству все же приходится сокращать другие расходы, чтобы подготовить ребенка к школе - так поступают 51% опрошенных матерей. Примерно треть опрошенных экономят на себе, чтобы купить лучшее детям. А 40% респондентов признались, что заранее откладывают деньги на подготовку к школе, передает ТАСС.

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