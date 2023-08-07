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Собянин: на крыше кинотеатра "Ударник" после реставрации появятся терраса и смотровая площадка

11:22
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Работы начнутся уже в этом году

Реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в 2023 году. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, на крыше здания появятся терраса и смотровая площадка.

"Легендарное место для Москвы и российского кинематографа – кинотеатр "Ударник" – ждет комплексная реставрация. В советские годы в нем проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры кинотеатра, оснастят современным оборудованием. Там появятся несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов.

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