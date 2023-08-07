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Вес металлоконструкций двух эстакад южного направления МСД составил более 8,5 тыс. тонн

11:27
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Общая длина обеих эстакад — полтора километра

При строительстве двух эстакад на участке южного направления Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД произведен монтаж металлоконструкций с общим весом более 8,5 тыс. тонн. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Он рассказал, что на открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 метров и 1,2 километра.

300-метровая эстакада построена в районе платформы МЦД-2 Красный строитель. Вторая, самая длинная эстакада, сооружалась в районе Дорожной улицы и 3-его Дорожного проезда в особо сложных условиях – над действующей железной дорогой.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что монтаж пролетного строения через пути МДЦ-2 производился в "технические окна" продолжительностью два часа. Данная эстакада соединяет районы Чертаново Южное и Бирюлево Западное.

"Эти эстакады позволяют обеспечить непрерывность основного хода при пересечении МСД с оживленной улицей Подольских курсантов и путями второго маршрута Московских центральных диаметров", - отметил Юрий Кравцов.

Он добавил, что в составе участка также построены другие искусственные сооружения – четыре путепровода и один тоннель под действующими путями Павелецкого направления МЖД.

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