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Кабмин направит более 4,5 млрд рублей на строительство школ в регионах

11:50
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Новые школы возведут в восьми субъектах

Правительство направит более четырёх с половиной миллиардов рублей на строительство школ в регионах. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Средства помогут обеспечить почти пять тысяч учебных мест. Новые школы возведут в восьми субъектах, в том числе Бурятии, Калмыкии, Мордовии и Ярославской области.

Ещё один вопрос касался улучшения условий детского отдыха. Правительство также выделит дополнительное финансирование.

"В текущем году в бюджете выделен 1 млрд рублей на возведение около полусотни жилых помещений для детей в 15 регионах. В них уже в этом сезоне смогут разместиться свыше 12 тысяч ребят. Программа действует на условиях софинансирования российскими субъектами, оказалась очень-очень востребованной. Удвоим её финансирование – дополнительно направим ещё 1 млрд рублей", - заявил Мишустин.

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