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Курсы доллара и евро обновили рекорды

11:35
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Не помог и рост нефтяных котировок

Доллар на Московской бирже обновил рекорд, который держался с марта прошлого года. После начала торгов американская валюта стоила 97 рублей. Максимально значение, зафиксированное сегодня - 97,01 рубля.

Доллар подорожал до 96 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара поднялся до 95 рублей

В предыдущую неделю доллар и евро также набирали в весе и подросли на четыре рубля. Как свидетельствуют данные Мосбиржи, ближе к 11 часам доллар скорректировался до 96,66 рубля – это плюс 1% процент с начала торгов. Курс евро вырос до 106,6 рубля – это тоже максимум с марта прошлого года. Причем на такую динамику не повлиял даже существенный рост нефтяных котировок.

Как поясняют в Центробанке, нефтегазовые доходы находятся на низком уровне, а закупки за рубежом, напротив, растут. Также на курс могла повлиять закупка регулятором валюты в Фонд национального благосостояния.

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