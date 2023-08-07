Поручителей погибших в СВО бойцов могут освободить от обязательств по кредитам

Идет разработка законопроекта

В Госдуму внесли законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжелораненых участников специальной военной операции (СВО) на Украине от обязательств по кредитам.

Инициативу подготовила рабочая группа по вопросам спецоперации, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких", - подчеркнул он.

В настоящее время с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью. Но при поручительстве по кредиту, долги переходят на его наследников. Новый законопроект позволит этого избежать.

Ранее в Госдуме сообщили, что законопроект о погашении военной ипотеки погибших в ходе СВО "Росвоенипотекой", а не банками, находится в разработке.

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