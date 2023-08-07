Варшава обвинила Берлин в попытках сменить власть в Польше

Предполагают, что цель ФРГ - защитить немецкие компании от польской конкуренции

Власти Германии намерены сменить правительство в Польше. С этой целью они блокируют стратегические инвестиции, заявил польский замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.

Как написал Яблоньский в соцсети X (бывшая Twitter), Варшава получает все больше сигналов о том, что Берлин в ближайшие недели предпримет попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши. Таким образом ФРГ пытается сменить польскую власть.

Яблоньский считает, что Берлину нужно такое правительство, которое откажется от этих инвестиций и снова переключит польскую экономику на роль субподрядчика промышленности Германии и других стран ЕС. Это делается под предлогом защиты окружающей среды, а на самом деле - для защиты немецких компаний от польской конкуренции.

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