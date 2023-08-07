В Москве простились с Ириной Мирошниченко

Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище

В Москве сегодня простились с народной артисткой Ириной Мирошниченко. Траурная церемония прошла в родном для актрисы театре - МХТ имени Чехова, в котором Ирина Петровна служила более полувека. Всеобщую любовь зрителей ей принесли также десятки ярких и убедительных ролей в кино. Проводить в последний путь звезду отечественной сцены и экрана пришли поклонники многогранного таланта актрисы, ее коллеги, близкие.

В Камергерском непривычно тихо. В руках сотен людей - охапки роз, а в глазах - такая грусть! У каждого - свои воспоминания о блистательной актрисе. Такой же яркой, как небо над театром. И такой же тёплой, как солнечные лучи.

Многим поверить трудно, что больше никогда не увидят её счастливое лицо и не услышат голос. Бывало, не войдет - впорхнёт в родной Московский художественный. И сразу всех настроит на нужный лад.

Ирина Мирошниченко служила этому театру верой и правдой почти 60 лет. Во МХАТ её приняли сразу после окончания школы-студии. "Чайка, "Три сестры", "Идеальный муж", "Соло для часов с боем". Как вышло, что её так быстро и так сильно полюбили - зрители, режиссеры и актёры - она и сама не могла сказать. Сегодня за неё говорят другие.

"Мы не просто работаем до шести вечера. Мы живем здесь. И она стала частью этой коммуны", - говорит народный артист РФ Евгений Миронов.

"Труппа её любила, обожала. И для своего возраста она много работала", - отметил народный артист РФ Евгений Герасимов.

Она была верна не только сцене, но и экрану. С первых шагов в профессии - работы у выдающихся режиссёров. О таком в столь нежном возрасте никому даже мечтать не приходилось.

Тарковский, Кончаловский, Данелия, Губенко. Её называли первой красавицей страны - роскошной, стильной, утонченной, в которую влюблялись моментально. А она тем временем не просто вживалась - вгрызалась в роли обиженных судьбой или опалённых войной женщин, меняясь на глазах. Ирина Мирошниченко и в личном общении всегда была предельно честной и открытой. Празднуя на этой сцене свой собственный 80-летний юбилей, говорила не о себе. А о близких.

"Она рассказывала не про себя людям, которые выходили её поздравлять. Она говорила, как жизнь её свела с этими людьми! Наша дорогая - Ирина Петровна", - сказал Игорь Золотовицкий.

"В тот день, когда на этой сцене мы готовились к юбилею, я видел, что Ирина Петровна очень нервничает. Сейчас я понимаю, что это были не просто нервы. Это было преодоление, видимо, той боли, которая уже поселилась в ней. Но она не позволила себе показать нам, как ей тяжело", - рассказал Константин Хабенский.

Врачи долго пытались её спасти. Ирина Мирошниченко и сама боролась за жизнь, как могла. Но болезнь оказалась сильнее. Остались память, выдающиеся роли и замечательная улыбка - красивой, сильной, влюблённой в жизнь актрисы.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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