Сбивший насмерть 6-летнего ребенка в Москве водитель был пьян

Последняя информация об аварии

Следственный комитет просит отправить в СИЗО 45-летнего Юрия Пастушенко. Водитель "Шкоды" накануне вечером сбил шестилетнего мальчика на пешеходном переходе на Кронштадтском бульваре. Мужчина проскочил на красный свет. А после случившегося уехал с места ДТП. Причём, выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Роковая оплошность, невнимательность за рулём, несоблюдение ПДД. Сколько бы ни было догадок о поведении водителя за рулём, эта страшная история необратима. Ребенок, переходивший дорогу, погиб. Водитель покинул место ДТП.

Семилетний мальчик переходил дорогу по зебре на зелёный сигнал светофора для пешеходов. Белая "Шкода" летела на высокой скорости, не думая тормозить на "красный".

"Водитель автомобиля "Шкода" сбил ребёнка, после чего вышел из машины, однако экстренные службы не вызвал. Вернулся в автомобиль и скрылся с места дорожной аварии", - сообщили в прокуратуре.

Поиск начался незамедлительно. Сначала нашли машину, потом и самого виновника ДТП. Первый вопрос следователей - почему покинул место аварии? Состояние аффекта, шок? Позже стало ясно, в чём причина. По результатам медицинского освидетельствования водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам местных жителей, у перекрёстка, где произошла авария, плохая слава. Погибшие здесь уже были. У светофора короткое время для перехода, потому некоторые водители не останавливаются полностью, а лишь подтормаживают.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, находится на контроле у столичной прокуратуры. В ближайшее время виновнику аварии будет избрана мера пресечения.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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