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В Москве пройдет Неделя финансовой грамотности

15:02
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Занятия продлятся до 11 августа

Как планировать семейный бюджет? И что должен знать начинающий инвестор?  Ответы на эти и другие вопросы можно узнать на Неделе финансовой грамотности, которая проходит сейчас в парке Зарядье в рамках Московского урбанфорума.

Гостей площадки до 11 августа ждут мастер-классы, игры, цифровые выставки, кинолектории и интерактивные зоны. Занятия рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Кроме того, каждый день ведущие финансовые эксперты делятся с посетителями полезными советами.

Узнать расписание мероприятий можно на сайте урбанфорума. На некоторые нужно заранее зарегистрироваться.

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