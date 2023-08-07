В Склифе проходит приемная кампания для будущих ординаторов

Конкурс очень высокий

400 мест на 19 специальностей. У выпускников медицинских вузов - горячая пора. Надо определиться со своей специализацией и подать документы в ординатуру. Традиционно один из самых больших конкурсов в НИИ Склифосовского. Успеть надо до конца этой недели.

Александра Волынец - ординатор второго курса обучения в Склифе. Закончила университет Сеченова с красным дипломом и не побоялась выбрать одно из самых сложных направлений.

"Когда я сомневалась и выбирала специальность, мне хотелось немножко того и немножко этого. И в анестезиологии-реаниматологии сочетаются все виды медицинских специальностей, все заболевания. Пациент может поступить абсолютно с любыми сопутствующими заболеваниями, не считая даже основного заболевания. Так что лечить нам приходится абсолютно все", - рассказала Александра.

У выпускников медицинских вузов сейчас непростая пора - окончательно определиться со своей специализацией и подать документы в ординатуру. Один из самых больших конкурсов по традиции - в НИИ Склифосовского.

"В этом году у нас максимальное, наверное, количество мест в ординатуре. Это порядка 400 мест на 19 специальностей. По разным специальностям рейтинг разный. Топовые специальности - акушерство и гинекология, анестезиология- реаниматология, конкурс может достигать 8-12 человек на место", - пояснил Игорь Братищев, заведующий учебным отделом ГБУЗ "НИИ Скорой помощи имени Склифосовского".

Заявления уже подали более 600 выпускников вузов. "Я закончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. И, наверное, с первого курса, я планировал поступить именно в институт имени Склифосовского. Именно на эндовоскулярную хирургию. Потому что у нас в Чеченской республике есть нехватка именно рентген-хирургов", - говорит Ахмед Сатаев.

"Я закончила Курский государственный медицинский университет. Я хотела поступить именно по специальности травматология/ортопедия. Многие мне советовали именно НИИ Склифосовского", - рассказала Джамиля Ахавова.

Для хирургов практика начинается в симуляционном центре. Но достаточно быстро учеба переходит в реальные операционные. Евгений Бахарев закончил ординатуру семь лет назад. А сейчас уже один из ведущих нейрохирургов клиники и проводит сложнейшие операции на головном мозге.

"Здесь обучение в ординатуре, конечно, очень сложное. Сложно начать свой путь в нейрохирургию одним днем. Как правило, требуется серьезная подготовка уже на уровне до ординатуры. Если этой подготовки нет, то учиться здесь в ординатуре будет очень-очень сложно. Здесь нужно жить в течение нескольких лет, чтобы чему-то научиться. К сожалению, по-другому нельзя", - отметил Евгений Бахарев.

Ординаторы всех специальностей теперь смогут ознакомиться и с новыми стандартами оказания экстренной медицинской помощи. В этом году в НИИ Склифосовского открылся Флагманский центр. С распределением пациентов по степени тяжести, гибридными операционными и вертолетной площадкой. Как в таких суперсовременных условиях работают врачи, на практике смогут изучить и ординаторы института.

До финала приемной кампании осталось несколько дней. В Склифе выпускников медвузов ждут до 11 августа.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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