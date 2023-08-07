ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Таможенники во "Внуково" задержали пассажира с золотой цепью за 10 млн

15:09
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Была проведена экспертиза

Золотую цепь весом в два килограмма попытался вывезти из России гражданин Армении. 32-летнего мужчину задержали сотрудники таможни "Внуково".

Мужчина сильно нервничал при прохождении "зелёного" коридора и одет был явно не по погоде. Пассажира решили проверить и, как оказалось, не зря. Шею мужчины украшала гигантская цепь.

Он сказал, что украшение стоило ему всего 50 тысяч рублей. Но экспертиза показала, что это чистое золото 999 пробы и стоимость изделия оценивалась в 10 миллионов рублей. Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Изъятая цепь
Изъятая цепь
Изъятая цепь
Изъятая цепь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.