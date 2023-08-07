Таможенники во "Внуково" задержали пассажира с золотой цепью за 10 млн

Была проведена экспертиза

Золотую цепь весом в два килограмма попытался вывезти из России гражданин Армении. 32-летнего мужчину задержали сотрудники таможни "Внуково".

Мужчина сильно нервничал при прохождении "зелёного" коридора и одет был явно не по погоде. Пассажира решили проверить и, как оказалось, не зря. Шею мужчины украшала гигантская цепь.

Он сказал, что украшение стоило ему всего 50 тысяч рублей. Но экспертиза показала, что это чистое золото 999 пробы и стоимость изделия оценивалась в 10 миллионов рублей. Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

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