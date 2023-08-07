На дорогах Москвы проводят аэрацию из-за 30-градусной жары

Комфортная погода вернется в столицу уже во вторник

Пик жаркой погоды в столице пройден! Накануне днём метеостанции Москвы зафиксировали больше 31 градуса тепла - это самый высокий показатель за всё лето. Но уже с завтрашнего дня температура воздуха начнет понижаться, но постепенно.

В Москве август начался горячо. Город буквально накрыла волна зноя, с четверга действует оранжевый уровень погодной опасности, столбики термометров на отметке выше 30. Экстремальные температуры влияют даже на здоровых людей и гораздо легче палящий зной пережидать у водоемов.

В этом году в Москве доступны для купания десять водоемов в черте Москвы, в разных округах столицы. Еженедельно сотрудники Роспотребнадзора берут здесь пробы воды и песка и, по данным на эту неделю, безопасны для купания восемь зон, а пляжи "Левобережный" и "Головинские пруды" временно работают как солярии.

Непрерывно водные акватории столицы патрулируют около 100 спасателей. Одним из лучших мест отдыха считается "Серебряный бор — 2". Здесь есть вся инфраструктура, отдыхать можно на песке и траве. Люди приезжают с самого утра.

В эти дни очень сложно вынырнуть из прохлады водоемов. Для тех, кому приходится работать и перемещаться по городу, обязательные атрибуты - относительно закрытая - чтобы избежать ожогов - но просторная одежда, головной убор и бутылка воды.

В режиме "фонтанов" работает коммунальная техника - каждые два часа на дорогах Москвы проводится аэрация. Струи воды, направленные вверх, охлаждают не только асфальт, но и раскаленный воздух. Городские службы перешли в усиленный режим работы. До 8 вечера специалисты активно проливают дороги, а позже и до утра - деревья, кустарники и цветники.

Переждать жару можно и в специальных "прохладных" гостиных - они открыты для москвичей любого возраста, в центрах "Московского долголетия". Здесь можно отдохнуть на уютных диванах с книгой, попить воды, зарядить телефон или же поиграть в настольные игры.

Тяжелее всех во время зноя тем, кто должен оставаться в шубе. На Городской ферме ВДНХ альпака Шоколадка с благодарностью принимает прохладный душ. А вот северный Сказка избегает водных процедур.

Прогнозы синоптиков утешают - жара отступит уже во вторник, в столичный регион вернется комфортная летняя погода.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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