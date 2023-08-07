Без участия России встречи по этой теме не имеют добавленной стоимости

Москва ожидает, что единомышленники по БРИКС и другие ее партнеры поделятся с российской стороной своими оценками консультаций по украинскому кризису, которые прошли в саудовской Джидде 5-6 августа. Так называемая "формула мира" Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть во время таких встреч - бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявили в российском МИД.

Как сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, "формулой" Зеленского киевский режим и Запад пытаются принизить значение мирных предложений других стран. Это борьба с инакомыслием на международном уровне.

Москва высоко ценит посреднические инициативы друзей из стран Глобального Юга, российская сторона открыта к дипломатическому решению кризиса – в отличие от Киева. В то же время, без участия России никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости. Устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия, а его спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями, подчеркивается в заявлении МИД.

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