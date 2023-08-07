ВС России уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ

Уничтожены боевики в районе Угледара

Российская армия уничтожила пункт управления беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в понедельник. 7 августа, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. Удар был нанесен гаубичной артиллерией, уточнили в Минобороны России.

Кроме того, уничтожены скопление живой силы националистов в районе Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного и пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара.

Ранее российские расчеты РСЗО "Град" уничтожили минометные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении.

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