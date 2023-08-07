Собянин: С начала года Москва оказала помощь свыше 2,5 тыс. малых и средних предприятий

На их развитие город выделил свыше 19 млрд рублей

С начала 2023 года Москва оказала помощь более чем 2,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, выделив свыше 19 млрд рублей на их развитие. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Среди мер поддержки есть субсидии на снижение ставки по кредитам, гранты на покупку оборудования и поручительства для получения займов", – написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, весной был запущен пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. В июне были заключены два первых договора.

Собянин отметил, что в 2023 году начали выдавать гранты на развитие городских ферм, которые были одобрены 11 компаниям.

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