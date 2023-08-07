В Лондоне признали крах контрнаступления ВСУ

Российскую линию обороны им прорвать не удастся

Все, что смогли ВСУ за время своего широко разрекламированного контрнаступления - это подойти к первой линии российских позиций, которые представляют собой глубокоэшелонированные укрепления. Способность армии Украины прорваться к Азовскому морю вызывает большие сомнения, заявил экс-командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

Как заявил Бэрронс в интервью CNBC, вооруженным силам Украины не удастся прорвать российскую линию обороны теми силами, которыми сейчас располагает Киев. Украина должна показать спонсорам, что она может продвигаться. Однако все понимают, что они на это не способны.

Тем не менее, считает бывший британский командующий, прогноз относится к 2023 году. По мнению военного, боевые действия могут продолжиться в 2024 и 2025 годах – при условии продолжающейся поддержки Запада.

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