В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о гибели 44 человек от метанола

Расследование шло сложно

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор фигурантам уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в 2020-2021 годах.

На скамье подсудимых оказались шестеро мужчин и женщина. Они обвинялись в хранении и сбыте нелицензированного алкоголя. Мужчины получили от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима, женщина - 3 года условно.

Пятеро из семи обвиняемых частично признали вину. Приговор пока не вступил в законную силу, передает ТАСС.

По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021-го осужденная компания продавала в Екатеринбурге суррогатный алкоголь, содержащий в составе метиловый спирт в концентрациях, превышающих предельно допустимые. В результате пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.

В ходе рейдов было изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащих напитков сомнительного качества. Следствие шло долго и сложно, так как фигуранты дела на протяжении расследования пытались уйти от ответственности и ввести следствие в заблуждение, передает "Комсомольская правда".

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