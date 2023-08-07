Командиры ВСУ бросают в бой новобранцев

Некомпетентность командиров, недостаточная подготовка в странах НАТО, а также неподходящая западная бронетехника. Эти проблемы вызывают все большее недовольство в рядах Вооруженных сил Украины.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на рассказы украинских военнослужащих, боевые командиры ВСУ бросают в бой только что подготовленных новобранцев. Кроме того, они используют в ходе контрнаступления непроверенные тактики.

Украинские солдаты жаловались журналистам, что американские инструкторы, обучающие украинских новобранцев, сражались в Афганистане и в Ираке. А там враги, по словам военнослужащих ВСУ, не такие, как русские.

Солдаты также пожаловались, что обучение в странах НАТО было слишком коротким, а поставленная Западом бронетехника не может противостоять мощи российской армии.

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