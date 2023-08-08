Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Будьте сегодня осмотрительны

Овны

Хороший день для зарабатывания денег, создания прочных договорённостей. Главное – не идите на сделку с совестью, сегодня это чревато большими неприятностями.

Тельцы

Вы везунчики, и вам все нипочем: Луна готова смягчить любой удар или падение. Но все же и вам стоит быть осторожнее, особенно в отношениях с близкими.

Близнецы

Проведите с максимальной осторожностью этот травмоопасный, странный день. Возможны поломки техники и транспорта, аварии на дорогах, пожары - будьте бдительны.

Раки

Финансовые дела продолжают вас удивлять. Держитесь сегодня подальше от денег, сосредоточьтесь на приятных занятиях и хобби, и никакие стрессы вам не будут страшны.

Львы

Гремучая смесь Венеры и Черной Луны может сделать вас раздражительными или заставит расплачиваться за былые грешки. Будьте сегодня осмотрительны!

Девы

Второй день подряд вам везет: даже если случаются неприятности, они проходят по самому легкому сценарию. Не забудьте поблагодарить звезды за это!

Весы

Сложности могут возникнуть в отношениях с друзьями или в группах, в которых вы состоите. Зато есть шанс узнать горькую правду: какие претензии у окружающих есть к вам.

Скорпионы

Не пугайтесь, если почувствуете охлаждение к карьере или своему бизнесу. Сейчас непростой период, так что отдохните от сложных тем, отпустите все мысли о работе.

Стрельцы

Неудачный день для путешествий, особенно в другие страны. Также если вы что-то пообещали детям или родственникам, постарайтесь обязательно выполнить.

Козероги

Правда на вашей стороне, но это не всегда гарантирует победу. Будьте готовы отстаивать свои интересы или даже остаться без оплаты труда, если не оформили договор.

Водолеи

В вашу личную жизнь может вмешаться мистика или карма. Не ходите сегодня на свидания, не завязывайте знакомств – велик риск попасть в темную историю.

Рыбы

Восприимчивость к болезням обусловлена положением Венеры и Лилит. Прислушайтесь к рекомендациям звезд и проведите день с осторожностью и заботой о себе.

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