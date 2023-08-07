По прямой до них осталось чуть более пяти километров

На купянском направлении российские войска всеми доступными средствами разрушают украинские оборонительные рубежи. Отряд разведчиков на квадроциклах при помощи беспилотников обнаружил позиции противника на окраине села. Тщательно подготовились к атаке и нанесли удар из нескольких РПГ с использованием термобарических зарядов.

Также очень сильно помогают во время штурма украинских окопов и блиндажей и ликвидации вражеских групп, засевших внутри строений, помогают огнеметы "Шмель". Постепенно российские подразделения выходят к окраинам Купянска, до которых по прямой осталось чуть более пяти километров.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Котляровка и Берестовое Харьковской области. В ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравненое Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника".

Киев резервы подтягивает к Артемовску, где ВСУ продолжают безуспешно штурмовать Клещеевку. А еще к Донецку. Там ситуация аналогичная: все попытки противника прорвать нашу оборону разбиваются о встречный огонь артиллерии и авиации. И, конечно, на запорожский фронт, где бронетехнику в атаку украинские военачальники стараются не посылать, а используют исключительно как транспорт для заброски пехоты на передний край. При этом командование зачастую не располагает свежими разведданными, посылая солдат если не на верную смерть, то прямо плен.

На южнодонецком направлении ВСУ предприняли попытку штурма населенного пункта Урожайное. Потеряли три танка, четыре броневика, гаубицу и более 200 солдат. И несмотря на то, что вроде бы успешно форсировали речку Мокрые Ялы, пришлось откатываться назад.

Российский беспилотник, при помощи которого велась корректировка артиллерии, снял, как экипаж одного из украинских танков свою машину просто-напросто утопил. Техника скатилась с пригорка и, въехав в реку, полностью скрылась под водой. Танк украинским военным пришлось бросить. На берег выбирались вплавь.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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