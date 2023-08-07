В Джидде похоронили "мирный план" Зеленского

Без участия Москвы и учета ее интересов никакие встречи по этому вопросу не имеют смысла

Короткий ролик без звука - это все, чем официально поделились власти Саудовской Аравии с прессой. На видео за большим круглым столом министр национальной безопасности королевства Мухаммед Аль-Айбан, советник президента США Джейк Салливан, спецпосланник Китая Ли Хуэй и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Видимо, это и есть, по мысли Эр-Рияда, главные лица мирной конференции в Джидде, на которую, как сообщалось, приехали представители почти 40 стран. Западная и особенно украинская пропаганда, анонсируя саммит, с упоением представляла его важнейшим мероприятием, на которое "не позвали изгоя Россию". Вот только даже без этого "изгоя" стороны не смогли подписать совместную декларацию. То есть никаких значимых договоренностей достичь ожидаемо не удалось.

"Любой конфликтолог, любой человек, который занимается современными международными конфликтами, и особенно их урегулированием, вам сразу же скажет, что если одна из сторон не присутствует на переговорах, на консультациях, и тем более одна из сторон, которая не проиграла, то найти компромисс, найти реальные механизмы, инструменты для урегулирования конфликта не представляется никакой возможности", - отметил политолог Денис Денисов.

И тем не менее без сенсаций в Джидде не обошлось. Впервые с начала конфликта, как пишет The Wall Street Journal, Украина согласилась обсуждать перспективы мира, не требуя прежде обеспечить вывод российских войск за границы 1991 года. То есть Киев больше не настаивает на так называемой мирной формуле Владимира Зеленского. В Джидде, по сути, состоялись ее похороны.

Как пишут СМИ, хотя никто из участников саммита якобы не оказывал давления на Киев, общий настрой в Джидде вполне соответствовал тому, о чем постоянно говорили в России: формула Зеленского - наивна, не соответствует реальной ситуации, а потому - не имеет никаких перспектив.

"Ни один из пунктов так называемой "формулы мира" Зеленского не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Понятно, что таким внезапно сговорчивым киевский режим не стал одномоментно. Саммит в Джидде предваряла мощная медиа-кампания на Западе. Газеты массово писали о провале украинского наступления в результате ошибок местного руководства, о неблагодарности первых лиц страны и даже о возможных сценариях, которые ждут государство в случае ликвидации Зеленского. Недвусмысленные намеки, больше похожие на угрозы, сработали. Андрей Ермак ехал в Саудовскую аравию заранее готовый к компромиссам. Последний гвоздь в крышку гроба украинских надежд забили представители КНР и стран Глобального Юга. Которые, судя по отчету главы офиса президента, даже не встретились с ним тет-а-тет на полях саммита.

"Среди встреч, которые обозначились в этом пост-релизе, фигурируют традиционно страны коллективного Запада, с которым Украина и так проводит регулярные встречи. Потом несколько стран G7, в частности, Япония, и несколько стран Персидского залива. Но там совершенно не проявлены встречи Ермака с представителями Индии, Китая, Бразилии, Аргентины, Мексики.То есть представители этих стран на данном мероприятии уж точно не поддержали те инициативы и планы, которые продвигает Украина", - добавил Денисов.

Зато Китай и Бразилия совместно заявили в Джидде о том, что в выработке подходов к урегулированию необходимо участие Москвы. Важно учитывать ее представление о красных линиях и требования безопасности, отметили в Поднебесной. А в южноамериканской республике предложили пригласить Россию уже на следующую мирную конференцию.

С мирными инициативами публично выступили уже многие. Бразилия, Китай, африканские страны, Ватикан. Свой план в Джидде представила и хозяйка саммита - Саудовская Аравия. В документе, как сообщает немецкое агентство DPA, говорится о прекращении огня, начале мирных переговоров под эгидой ООН, об обмене пленными. Есть расплывчатая формулировка про территориальную целостность Украины, но без уточнения, в каких именно границах. И главное - там нет ключевого пункта "формулы Зеленского" об отводе российских войск. Особо Эр-Рияд при этом подчеркивает, что проинформировал Москву об итогах переговоров в Джидде.

В российском же МИДе отметили: усилия партнеров ценны. Однако действительно устойчивое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия, а его западные спонсоры перестанут накачивать ВСУ оружием. Также должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. И, конечно, важно учитывать новые территориальные реалии.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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