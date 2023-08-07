Аналог британских крылатых ракет Storm Shadow

В украинских СМИ сенсацией сегодня разошлась новость о том, что Германия решилась передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Это аналог британских крылатых ракет Storm Shadow, но с большей дальностью - до 500 километров. Официального подтверждения от Бундестага нет. Заявление сделал украинский представитель в Парламентской ассамблее НАТО.

Еще неделю назад министр обороны ФРГ говорил, что Германия не намерена передавать Украине эти ракеты. Противники идеи опасаются геополитических рисков, кроме того, исправных боеприпасов, по подсчетам СМИ, не больше 150. Отдавая оружие, Берлин ослабляет собственную обороноспособность. Немецкий Bild поспешил успокоить публику - якобы на деле ресурс имеется. Сигнал, который читается между строк, что "Таурусы" нужно передать.

Ровно так же через СМИ продавливалось решение передать "Леопарды". Правительство было против, тянуло, но в итоге согласилось. Правда, до сих пор из 110 обещанных танков, отправили только 10.

Экономика Европы слабеет, но громко об этом говорят лишь антивоенные активисты. Немецкие СМИ пишут о надвигающихся банкротствах предприятий промышленности. По данным Financial Times, европейские компании только из-за ухода из России потеряли 100 миллиардов евро. Упущенную прибыль уже никто не берется подсчитывать. Как пример - немецкий автопром фиксирует падение спроса за границей, а на внутреннем рынке - крутое пике: за полгода на 25 процентов.

"У малых и средних предприятий в ЕС есть только один большой враг – это комиссия ЕС. Те, кто уже много лет принимают решения, направленные против европейской экономики. Режим локдауна был ни на чем не основан. Как и санкции, которые должны были остановить украинский конфликт. К чему мы пришли? Десять лет назад мы были крупнейшей экономикой в мире. А где мы сегодня?", - задался вопросом Мислав Колакушич, Депутат Европарламента от Хорватии.

Экономику еврозоны ждет "мучительная расплата" - именно такую формулировку используют эксперты агентства Bloomberg в своей статье о последствиях политики финансовых властей Евросоюза.

"Хранители еврозоны взяли курс на самый большой политический удар с момента создания валюты. Негативные последствия могут превзойти отрицательные эффекты, наблюдавшиеся во время прошлого мирового финансового кризиса, и посоревноваться по объему ущерба с долговым кризисом 10-летней давности", - говорится в статье.

Еще больше денег выкачивает Украина. FT пишет о монументальных последствиях возможного членства страны в Евросоюзе. В кулуарах Евросоюза вокруг Украины идут споры и плетутся интриги. Заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский, заявил, что Германия пытается сменить правительство Польши из-за конкуренции внутри ЕС. Варшава при поддержке США, следуя оголтелым антироссийским курсом, усиливает свое международное влияние. 15 августа поляки проведут военный парад - крупнейший более чем за три десятилетия. Однако пока прогремела другая новость - в Гданьске на ярмарке ансамбль исполнял песни солдат Вермахта. По иронии судьбы именно их нацисты пели, когда оккупировали Варшаву в 1939 году.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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