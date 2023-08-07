Путин призвал увеличить производство новейших образцов вооружения

Президент провел встречу с главой "Ростеха"

Владимир Путин в понедельник в Кремле провел встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Он представил главе государства ежегодный отчет о деятельности госкорпорации.

Так, выручка Ростеха по итогам прошлого года увеличилась на два с половиной процента и превысила два триллиона сто миллиардов рублей. Одним из важнейших направлений деятельности госкорпорации остается продукция военного назначения, в частности, Ростех является главным поставщиков вооружения для нужд специальной военной операции.

Чемезов: Вся эта техника себя великолепно зарекомендовала в сегодняшних боевых действиях. И мы все объёмы, которые сегодня требуются для МО, мы сегодня полностью закрываем.

Путин: Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения.

Чемезов: Мы над этим как раз работаем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"