ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал увеличить производство новейших образцов вооружения

14:31
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Президент провел встречу с главой "Ростеха"

Владимир Путин в понедельник в Кремле провел встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Он представил главе государства ежегодный отчет о деятельности госкорпорации.
Путин подписал закон, ускоряющий процедуру госзакупок для СВО

Так, выручка Ростеха по итогам прошлого года увеличилась на два с половиной процента и превысила два триллиона сто миллиардов рублей. Одним из важнейших направлений деятельности госкорпорации остается продукция военного назначения, в частности, Ростех является главным поставщиков вооружения для нужд специальной военной операции.

Чемезов: Вся эта техника себя великолепно зарекомендовала в сегодняшних боевых действиях. И мы все объёмы, которые сегодня требуются для МО, мы сегодня полностью закрываем.

Путин: Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения.

Чемезов: Мы над этим как раз работаем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производство боеприпасов
Производство боеприпасов
Владимир Путин и Сергей Чемезов
Владимир Путин и Сергей Чемезов
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.