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Российская ПВО за сутки перехватила девять ракет Storm Shadow

14:37
  • понедельник
  • 07 августа 2023

А также 4 HIMARS и 14 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение суток перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо этого, российская ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожила 14 беспилотных летательных аппаратов.

Перехват состоялся в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Пологи (Запорожская область), а также в районе Кирилловки и Старомлыновки (ДНР).

Также в Минобороны отметили, что ВС России улучшили свои позиции на купянском направлении. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника.

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