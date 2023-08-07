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СБУ задержала заинтересовавшуюся Зеленским женщину

14:37
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Ей грозит до 12 лет тюрьмы

Жительница Очакова Николаевской области задержана Службой безопасности Украины. В СБУ заявили, что женщина собирала информацию о передвижениях Владимира Зеленского.

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Как утверждают в украинской спецслужбе, женщину взяли "на горячем" - она пыталась передать разведданные. Следствие считает, что накануне поездки Зеленского в Николаевскую область задержанная пыталась установить время и пункты остановки на ориентировочном маршруте главы государства.

Подозреваемой вменили в вину также попытку установить размещение систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова. Женщину взяли под стражу и предъявили обвинение, ей грозит до 12 лет тюрьмы, передает РИА Новости.

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