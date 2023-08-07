Крупный пожар в подмосковном поселке Верея локализован

Причина устанавливается

Уже несколько часов пожарные тушат возгорание торгового центра в подмосковном посёлке Верея под Раменским. Огонь охватил крышу. Внутри сильное задымление.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. С территории ТЦ эвакуировали 13 человек. Сейчас огонь удалось локализовать. Пожарные продолжают проливать здание и осматривают кровлю.

Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной произошедшего, сейчас выясняется под контролем областной прокуратуры.

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