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"На грани краха": в США сообщили о переломном моменте на Украине

15:22
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Провал контрнаступления деморализовал бойцов ВСУ

Киевский режим находится на грани краха из-за наступившего перелома в военной спецоперации на территории Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.   

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Полковник Макгрегор: провал контрнаступления привел к отказу солдат ВСУ идти в новые атаки

"Украина находится на грани краха", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что продуманные действия российских военных в зоне СВО привели к "переломному моменту" всего конфликта на Украине. По его словам, провал наступательных действий ВСУ указывает на скорую гибель киевского режима.

Он также добавил, что, несмотря на регулярные поставки "передовых" вооружений НАТО, украинские военные так и не смогли прорвать оборонительные линии ВС России. Именно бесперспективность контрнаступления Украины не только деморализовала бойцов ВСУ, но и привела украинский генералитет к панике, заключил аналитик. 

Напомним, что буквально несколько дней назад полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления ВСУ привел к отказу солдат идти в новые атаки. По его словам, большая часть украинских военнослужащих осознает бесперспективность наступательных действий в зоне СВО.  

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