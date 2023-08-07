Взрыв прогремел возле турецкого порта Дериндже

Толчки ощущались в соседнем городе Гельджук

Мощный взрыв прогремел возле крупного коммерческого порта Дериндже на западе Турции. Порт расположен на Мраморном море, в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула.

Как сообщают местные СМИ грохот раздался в 14.40. Содрогания почвы ощутили жители соседнего города Гельджук, сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, клубы дыма можно видеть из разных концов города. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и машины скорой помощи. Также к месту ЧП стянуты отряды по борьбе с терроризмом.

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