У Киева нет таких целей

Украинское руководство не планирует вести боевые действия на территории России. Об этом в интервью изданию Nacion заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина не желает продолжать войну на территории России", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о возможности ведения боевых действия на российской территории.

При этом украинский лидер подчеркнул, что политическое руководство страны никогда не планировало переносить зону боевых действий в Россию. По его словам, такое развитие ситуации может привести к "катастрофическим" последствиям для всего мира.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отказ Киева от переговоров с Москвой позволит российским военным "довести начатое в ходе СВО до конца". По его словам, киевский режим намеренно затягивает конфликт, поскольку Зеленский и его сподвижники зарабатывают деньги на страданиях украинского народа.

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