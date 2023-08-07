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ФСБ предотвратила теракт в Новой Каховке

15:41
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Бомба была установлена на детской площадке

Теракт в Новой Каховке Херсонской области предотвратили сотрудники ФСБ. Взрывное устройство было установлено на детской площадке.

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Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, обезвредили саперы. На кадрах, опубликованных спецслужбой, видно, как робот-сапер вывозит бомбу с детской площадки. Можно рассмотреть, что взрывное устройство начинено болтами.

Украинские диверсанты не в первый раз минируют детские площадки. 4 августа женщина нашла бомбу, спрятанную среди горок и качелей. Спецслужбы устанавливают членов украинской диверсионной группы, оставивших СВУ, пишут "Известия".

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