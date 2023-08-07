Модернизация вооружений не позволит Варшаве одержать победу над Москвой

Возможное противостояние Варшавы и Москвы приведет к уничтожению оборонно-промышленного потенциала Польши. Об этом в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Конвенциональная война с Россией приведет к тому, что Польша потеряет все, что пыталась приобрести", - заявил Риттер.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что на данный момент польские власти не только модернизируют имеющиеся виды вооружений, но и вкладывают колоссальные деньги в разработку нового оружия. По его словам, такие действия политического руководства Польши указывают на подготовку к потенциальному конфликту с Россией.

Он также добавил, что строительство "современных" танков и бронемашин не поможет Варшаве одержать победу в возможном противостоянии с Москвой. Именно отсутствие опыта в ведении крупномасштабных военных операций не позволит Польше нанести "поражение" российским военным, заключил разведчик.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что антироссийская риторика политического руководства Польши может привести к нанесению ВС России превентивного удара по военным объектам Варшавы. По его словам, российские военные могут за считанные минуты уничтожить оборонно-промышленных потенциал Польши.

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