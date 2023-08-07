Пять человек пострадали в результате взрыва в турецком Дериндже

Взрыв прогремел на одном из элеваторов

Эпицентром взрыва в турецком порту стал элеватор. Предполагают, что взрыв прогремел во время загрузки судна зерном. Причины ЧП пока не ясны, они выясняются компетентными органами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в порту.

Порт расположен на Мраморном море, в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Как сообщают местные СМИ, грохот раздался в 14.40. Содрогания почвы ощутили жители соседнего города Гельджук. По последним данным, ранения получили пять человек.

По словам очевидцев, клубы дыма можно видеть из разных концов города. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и машины скорой помощи. Также к месту ЧП стянуты отряды по борьбе с терроризмом.

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