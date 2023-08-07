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Почти 34 тыс. растений украшает "Лужники" в дни проведения МУФ

16:14
  • понедельник
  • 07 августа 2023

На центральной аллее и в зоне гастромаркета установлены цветущие деревья

В рамках проекта "Цветочный джем" площадки Московского урбанистического форума в "Лужниках" украсили 33 тыс. 800 цветов и других растений, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

"Для украшения свадебной зоны использовано 11 тыс. растений, всего же для проекта "Цветочный джем" в Лужниках – 33 тыс. 800. Попасть на площадку можно через сказочный тоннель длиной более 9 м, сделанный в одном из холмов. Стены тоннеля декорированы искусственным мхом. Для проведения модных показов в центре площадки расположена галерея, украшенная искусственными цветами, а круглая сцена-ротонда увита живым девичьим виноградом", - сказано в сообщении.

Вместе с тем вдохновленные парком Miracle Garden в Дубае арт-объекты "Цветочного джема" украшают и другие локации МУФ. На центральной аллее и в зоне гастромаркета установлены цветущие деревья, а на входах в зону "Модного маркета" – арки с яркими композициями из разноцветных петуний, цветущих весь летний сезон.

Кроме того, посетители могут увидеть тысячелистники, дельфиниумы, эхинацеи, шалфеи, котовники, розы. А в зоне рыбалки находятся композиции из огромных белых и синих горшков с зелеными водными растениями и цветущими белыми гортензиями.

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