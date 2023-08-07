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WP: США сократили импорт продукции из Китая на 24%

16:53
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Роль Пекина в сфере производства товаров снизилась

Напряжение отношений между Вашингтоном и Пекином привело к сокращению американскими компаниями импорта продукции из Китая на 24%, передает издание The Washington Post.

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Авторы публикации подчеркнули, что, несмотря на попытки американских и китайских дипломатов наладить экономическое сотрудничество между двумя сверхдержавами, технологические гиганты США приняли решение о сокращении импорта продукции из КНР почти на четверть ради снижения зависимости страны от китайских товаров.

По данным аналитиков, геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином заставило американские компании, включая HP и Lego, перестроить логистические цепочки товаров. Такие действия крупнейших компаний привели к тому, что на данный момент главным торговым партнером США является Мексика, уточнили в издании.

Как отметили авторы, напряжение отношений между США и КНР заметно снизило роль Пекина сфере производства товаров и услуг. Так, например, показатель востребованности китайской продукции в мире впервые снизился до минимума после тяжелейшего кризиса, вызванного присоединением Китая к глобальной торговой системе.    

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение НАТО на восток стало главной причиной обострения кризиса на Украине. По его словам, именно империалистическая политика альянса привела к разрушению мировой стабильности.

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