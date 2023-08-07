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Проект "Национальность.ru" запустил второй сезон

16:51
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Цель проекта — повышение этнографической грамотности населения

Федеральное агентство по делам национальностей России совместно с АНО "Институт развития интернета" запустили второй сезон проекта "Национальность.ру".

Проект представляет собой видеоролики, в каждом из которых освещают традиции и культуры одной из 193 национальностей, проживающей на территории страны. Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России, определиться с местом для отпуска и избавиться от стереотипов об избранных регионах.

По итогам первого сезона количество просмотров роликов составило более 10 миллионов

Архив тревел-шоу постоянно пополняется. Посмотреть выпуски можно и в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

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