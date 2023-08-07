Число пострадавших при взрыве в турецком порту увеличилось

Очевидцы говорят об эффекте землетрясения

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже на Мраморном море, сообщает "ТВ Центр".

Как заявили местные власти, причина ЧП - детонация зерновой пыли во время загрузки судна.

Взрыв был такой силы, что ощущался даже в соседнем городе. Очевидцы говорят об эффекте землетрясения. А клубы черного дыма были видны за много километров.

Однако на работу порта происшествие не повлияло. Суда не повреждены. Ущерб нанесен только нескольким элеваторам. Зерно из них уже перегружают в другие хранилища.

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