ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших при взрыве в турецком порту увеличилось

17:59
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Очевидцы говорят об эффекте землетрясения

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже на Мраморном море, сообщает "ТВ Центр".

Как заявили местные власти, причина ЧП - детонация зерновой пыли во время загрузки судна.

Взрыв был такой силы, что ощущался даже в соседнем городе. Очевидцы говорят об эффекте землетрясения. А клубы черного дыма были видны за много километров.

Однако на работу порта происшествие не повлияло. Суда не повреждены. Ущерб нанесен только нескольким элеваторам. Зерно из них уже перегружают в другие хранилища.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Скорая помощь Турции
Скорая помощь Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.