Макрона не пригласили на саммит БРИКС

Лидер Франции не будет участвовать в мероприятии

Лидер Франции Эммануэль Макрон не будет участвовать в предстоящем саммите БРИКС, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на комментарий главы внешнеполитического ведомства ЮАР Наледи Пандор.

Напомним, накануне глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участие французского президента в предстоящем саммите БРИКС является "хорошей идеей". По ее словам, участие лидеров ведущих стран ЕС в мероприятии позволит "разрядить" геополитическую обстановку в регионе.

"В этом отношении никакого приглашения выдано не было", - заявила Пандор, отвечая на вопрос журналиста об участии французского лидера в саммите.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите БРИКС в формате видеоконференции. По его словам, непосредственно на самом мероприятии Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

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