Новая "формула мира" не устроила Киев

Предложения по урегулированию украинского кризиса, озвученные лидером Бразилии, не отвечают критериям киевского режима. Об этом в интервью CNN Brazil заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что буквально на прошлой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости возобновления переговорного процесса между Киевом и Москвой. По его словам, западные страны, включая США, должны предоставить России "гарантии безопасности" при обсуждении нюансов мирного соглашения.

"Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Только Путин и Лула говорят о гарантиях безопасности для России", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста об озвученных предложениях бразильского лидера.

При этом глава киевского режима подчеркнул, что политическое руководство Бразилии не должно следовать примеру России, озвучивая заранее "невозможные варианты" урегулирования украинского кризиса. По его словам, бразильские власти пытаются "угодить" президенту России Владимиру Путину.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ не планирует вести боевые действия на российской территории. По его словам, перенос конфликта в Россию может привести к "катастрофическим" последствиям для всего мира.

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