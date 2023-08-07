Собянин рассказал о самых популярных соцуслугах и сервисах на портале mos.ru

Услуги социального комплекса по пятибалльной шкале москвичи оценили в среднем на 4,6 балла

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что на портале mos.ru социальные услуги и сервисы традиционно остаются одними из самых востребованных.

"На сегодняшний день в социальной сфере доступно онлайн больше 180 госуслуг и сервисов, а всего на портале mos.ru их свыше 400 – по всем сферам жизни. В среднем за ними обращаются около 2 млн раз ежедневно", - отметил глава города.

Как уточнил мэр, в этом учебном году было запущено семь услуг, помогающих выпускникам в период прохождения Государственной итоговой аттестации. По словам Собянина, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов сервисами ученики уже воспользовались почти 400 тыс. раз.

Услуги социального комплекса на mos.ru по пятибалльной шкале москвичи оценили в среднем на 4,6 балла. Самую высокую оценку получил Главархив Москвы - 4,8 балла. Департаменты здравоохранения и образования - в среднем по 4,7 балла, заключил градоначальник.

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